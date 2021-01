Vučić i Borisov:Balkanski tok izuzetan uspeh

Nova pre 54 minuta | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Bugarske Bojko Borisov konstatovali su danas da je završetak izgradnje gasovoda Balkanski tok i njegovo puštanje u rad izuzetan uspeh dveju prijateljskih i bratskih država.

Vučić i Borisov su u telefonskom razgovoru posebno naglasili da je reč o značajnom podvigu, jer su radovi uspešno završeni u uslovima pandemije korona virusa. Premijer Borisov je predsedniku Vučiću saopštio važnu vest za Srbiju i njene građane – da je upravo završena prva sekcija auto-puta od Sofije do granice sa Srbijom. Cela deonica od Dragomana do Sofije biće izgrađena do kraja 2021. godine, što znači da će time Srbija postati jedna od najvažnijih zemalja na