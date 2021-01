U Srbiji danas oblačno, toplo i vetrovito, do 13 stepeni

Nova pre 2 sata | Autor:Beta Autor:Beta

U Srbiji će danas biti oblačno, toplo i vetrovito, ponegde sa slabom kišom.

Najviša dnevna temperatura biće do 13 stepeni. Duvaće slab i umeren vetar, u planinskim predelima i u košavskom području jak, južni i jugoistočni, a u južnom Banatu povremeno olujni. Najniža temperatura biće od minus dva do osam, a najviša od šest do 13 stepeni.U Beogradu će biti oblačno, toplo i vetrovito. Ujutru i uveče očekuje se slaba kiša, a sredinom dana će biti vedro. Najniža temperatura će biti šest, a najviša 11 stepeni.