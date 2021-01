Vučić: Imam snimke svojih razgovora, ne dam ih

Nova pre 6 sati | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da poseduje snimak dela svojih prisluškivanih razgovora, na kojima se čuje zvono telefona i celi razgovori koje je imao.

On je naveo da ako je potreban veći dokaz od toga da je prisluškivan, očekuje da mu se kaže, ali se sam neće baviti tim pitanjem, već to prepušta, kako je rekao novinarima u Laćarku, nadležnim srpskim organima. “Čuvam te snimke i neću vam to dati, jer neću da rušim svoju državu, pošto verujem u njihovu čast i poštenje ljudi u ovoj zemlji. I verujem da im strani interesi neće biti ispred interesa Srbije”, naveo je Vučić. Uveren je da će nadležni taj posao uraditi u