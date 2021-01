Trump neće ići na Bidenovu inauguraciju

Al Jazeera pre 23 minuta | Izvor : Agencije

Donald Trump objavio je na Twitteru da neće prisustvovati inauguraciji novoizabranog predsjednika Joe Bidena 20. januara.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da neće prisustvovati inauguraciji novoizabranog predsjednika Joea Bidena 20. januara. “Za one koji su se pitali, neću ići na inauguraciju 20. januara”, napisao je na Twitteru. To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021 Inače, Twitter je Trumpu na 12 sati zabranio objave nakon naslinog upada njegovih pristalica u zgradu