Bajden: Dobro je što Tramp neće biti na mojoj inauguraciji

Nova pre 1 sat | Autor:Branka Vujnović

Izabrani predsednik SAD Džo Bajden smatra da je dobra stvar što Donald Tramp neće biti na njegovoj inauguraciji 20. januara. "To je jedna od retkih stvari oko kojih se slažemo", rekao je Bajden. “Rekli su mi da je rekao da neće biti na mojoj inauguraciji.

To je jedna od retkih stvari oko koje se on i ja zapravo slažemo. Dobra je stvar što neće doći”, rekao je Bajden. President-elect Biden on President Trump not attending Inauguration: “One of the few things he and I have ever agreed on. It’s a good thing, him not showing up.” pic.twitter.com/OpRoEQGdr1 — NBC News (@NBCNews) January 8, 2021 “Nadmašio je i najgore što sam očekivao od njega. Bio je sramota za Sjedinjene Države, sramota za ostatak sveta, nije bio