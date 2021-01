"Oni su domaći teroristi": Bajden oštro o nasilnicima iz Kapitola: To nije bio protest!

Blic pre 2 sata

Novoizabrani američki predsednik Džo Bajden nazvao je Trampove pristalice koje su sinoć nasilno upale u Kapitol "domaćim teroristima". - Nije bilo razmimoilaženja u mišljenju.

To je bio nered. To nije protest. Ne zovite ih demonstrantima. Bili su razuzdana rulja, domaći teroristi - rekao je Bajden. On je rekao i da je sinoćnji upad "jedan od najmračnijih dana u istoriji naše nacije". Bajden je takođe istakao da je ovaj incident bio jako predvidljiv, s obzirom da je Donald Tramp "napadao obeležja demokratije", kao što je kritikovanje slobodnih medija. Bajden je kazao da je jedna od njegovih unuka Finegan juče posla poruku u kojoj je rekla