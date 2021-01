Rulja i domaći teroristi: Bajden osuo paljbu po demonstrantima - to je jedan od najmračnijih dana u istoriji SAD

Večernje novosti pre 4 sati | Novosti online

NOVOIZABRANI predsednik SAD Džo Bajden rekao je da je jučerašnji napad na Kapitol predstavljao „jedan od najmračnijih dana u istoriji naše nacije“.

Bajden je takođe osudio upad Trampovih pristalica u zgradu Kongresa i rekao da oni predstavljaju „domaće teroriste“, prenosi Gardijan. - To nije bilo razmimoilaženje u mišljenju. To nije bio nered. To nije bio protest - rekao je Bajden. - Ne zovite ih demonstrantima. Bili su razuzdana rulja, pobunjenici, domaći teroristi - ocenio je Bajden.