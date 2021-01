Grenel poslao moćnu poruku Bajdenu i harisovoj: Neka vam je sa srećom kada budete pametovali drugim zemljama!

Večernje novosti pre 4 sati | Novosti onlajn

RIČARD Grenel, blizak saradnik američkog predsednika Donalda Trampa uputio je putem Tvitera moćnu poruku budućem američkom predsedniku Džou Bajdenu i potpredsednici Kamali Haris.

- Hej Džo Bajden i Kamala Haris, nek vam je sa srećom kad drugim zemljama budete kazivali da ne mogu da utišaju, cenzurišu ili zatvore svoje političke protivnike. Ova kriza je američki brend i vi slavite (privremenu) moć koja dolazi s njom - poručio je Grenel. Hey @JoeBiden and @KamalaHarris, Good Luck telling other countries they can’t silence, censor or shut down their political opponents. This is a crisis for the American brand and you are celebrating the