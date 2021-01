Kako će se slaviti srpska Nova godina

Nova pre 1 sat | Autor:Jelena Bulajić

Mere koje se odnose na rad ugostiteljskih objekata danas su, takođe, bile u fokusu Kriznog štaba, u susret novoj seriji zinskih slava i proslavi "srpske" Nove godine.

Prema rečima ministarke Darije Kisić Tepavčević, ugostiteljski objekti će i nadalje raditi do 20 sati, uključujući i Novu godinu koja se dočekuje po Julijanskom kalendaru. “Neće biti organizovanog dočeka srpske Nove godine”, podvukla je Kisić-Tepavčević. “Mere ostaju na snazi do daljnjeg, nema datuma kao ograničenja. Ako poredimo broj zaraženih sa onim od pre nekoliko nedelja – to je pad, ali su to još uvek veliki brojevi… Ne smemo da se opustimo, jer iskustva