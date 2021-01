Trampove pristalice na meti: FBI raspisao „poternicu“ za demonstrantima koji su upali u Kongres

Večernje novosti pre 4 sati | Novosti onlajn

AMERIČKI Federalni istražni biro raspisao je svojevrsnu „poternicu“ za demonstrantima koji su upali u Kongres 6. januara i objavio njihove fotografije.

FBI je saopštio da „traži informacije koje bi pomogle u identifikovanju pojedinaca koji su aktivno podsticali nasilje 6. januara u Vašingtonu“. Na Tviter nalogu FBI objavljene su fotografije više ljudi iz zgrade Kongresa, a građani su pozvani da pošalju informacije u slučaju da nekog prepoznaju. The #FBI is still seeking information to help identify individuals who actively instigated violence on January 6 in Washington, D.C. Visit https://t.co/h36NpdxbEh to see