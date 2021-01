Danas oblačno i hladno, mestimično sa snegom

Nova pre 1 sat | Autor:Beta Autor:Beta

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa slabim snegom, uglavnom na jugozapadu i jugu, u Vojvodini od sredine dana prestanak padavina i delimično razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od minus šest stepeni do nule, najviša od nula do četiri stepena. I u Beogradu će danas biti pretežno oblačno, povremeno sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od minus četiri do minus jedan, najviša oko dva stepena.