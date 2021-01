Kon: Nisam ja ničiji, ovde sam samo da bih branio zemlju od korone

Novi magazin pre 57 minuta | Beta

Beogradski epidemiolog Predrag Kon rekao je danas da on "nije ničiji" i da je "krajnje vreme da se to zapamti", a da je u Kriznom štabu Vlade Srbije za borbu protiv korone da bi "branio ovu zemlju od tog virusa".

"I to je sve, ništa drugo me ne interesuje. Ja sam čovek koji čeka da ode u penziju. Odavde idem istog momenta. Blanko ostavka je stalno na stolu i to znaju svi. Istog momenta odlazim ako neko misli da ne zadovoljavam i ne vršim svoj posao, i to potpuno mirno, bez ikakve pompe i neću dati nikome izjavu kad se to bude desilo", rekao je Kon povodom napada na njega u delu javnosti. Pulmolog i osnivač pokreta "Za sve moje ljude", Dejan Žujović, i anesteziolog i