Nedelja U Srbiji oblačna i hladna: Ujutru mraz i do -11, najviša dnevna temperatura do 0 stepeni

Kurir pre 3 sata

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti oblačno i hladno vreme, mestimično sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura biće od minus 11 do minus pet, a najviša od minus četiri do nula stepeni. Duvaće slab do umeren, zapadni i severozapadni vetar. U Beogradu se ujutru očekuje mraz dok će tokom dana biti oblačno i hladno. Najniža temperatura od minus sedam do minus pet, a najviša oko minus jedan stepen. (Kurir.rs/Beta) Kurir Autor: Kurir