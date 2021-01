U ponedeljak mraz i magla, tokom dana oblačno vreme

Danas pre 4 sati | Piše: Beta

Vremenska prognoza za ponedeljak 18. januar 2021. godine U Srbiji se sutra ujutru očekuje jak mraz, magla ili niska oblačnost, dok će tokom dana biti umereno oblačno sa periodima sunčanog vremena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren, zapadni, severozapadni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od minus 12 do minus pet, a najviša dnevna od minus tri do jednog stepena Celzijusa. U Beogradu će ujutru i uveče biti oblačno, dok su tokom dana mogući sunčani periodi. Jutarnja temperatura biće od minus osam do minus pet, a najviša dnevna oko minus jedan stepen. U utorak će ponegde padati sneg, a ostalih dana će biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. U planinskim