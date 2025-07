Ko je Danilo Jerinić: Od Beograda na vodi do novog direktora Ekspa

Na čelu kompanije Ekspo 2027, osnovane radi organizacije istoimene izložbe, ubuduće će biti Danilo Jerinić, a dosadašnji direktor ostaje u preduzeću, ali na drugoj funkciji

Dušan Borovčanin više nije direktor preduzeća Ekspo 2027, koje je Vlada Srbije osnovala u decembru 2023. kao društvo sa ograničenom odgovornošću za organizaciju specijalizovane međunarodne izložbe, koja će se održati u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. Kako je objavilo to preduzeće, u okviru reorganizacije kompanije doći će do promene rukovodstva i da na mesto sadašnjeg direktora Dušana Borovčanina dolazi Danilo Jerinić, dosadašnji direktor sektora