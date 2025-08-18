Milivojević (DS): Više javno tužilaštvo u Novom Sadu odmah da sasluša Anu Brnabić

Predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević pozvao je Više javno tužilaštvo u Novom Sadu da sasluša predsednicu Skupštine Srbije Anu Brnabić povodom njene izjave da je pad nadstrešnice "posledica diverzije".

Milivojević je u saopštenju naveo da je to tužilaštvo 15. jula ove godine između ostalog obavestilo javnost da analizom i veštačenjem više od 20 uzoraka izuzetih tragova, "nije utvrđeno prisustvo eksplozivnih materija, čime je navedena analiza pokazala da rušenje nadstrešnice Železničke stanice nije posledica terorizma". Brnabić je, prema rečima predsednika DS, tvrdnjom da je pad nadstrešnice u Novom Sadu rezultat diverzije, "konačno posle deset godina bavljenja