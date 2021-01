Od srede osetno toplije

Radio 021 pre 1 sat | Weather2umbrella

U Novom Sadu i u ponedeljak hladno.

Očekuje se suvo sa sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura -5°C, a maksimalna dnevna -2°C. U utorak ujutro jak mraz. Tokom dana toplije sa sunčanim intervalima. Maksimalna temperatura do 2°C. U sredu, četvrtak i petak biće osetno toplije. Očekuje se suvo sa sunčanim intervalima. Maksimalna temperatura u sredu do 7°C, u četvrtak do 10°C, a u petak i do 12°C. Autor: Weather2umbrella