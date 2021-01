Bajden deli lekcije o pravdi i demokratiji: Rusija odmah da oslobodi Navaljnog

Večernje novosti pre 1 sat | tanjug

NOVOIZABRANI američki predsednik Džozef Bajden poručio je da bi Rusija trebalo odmah da oslobodi opozicionog lidera Alekseja Navaljnog koji je večeras priveden po povratku iz Berlina u Moskvu.

- Navaljni bi trebalo odmah da bude oslobođen, a izvršioci nečuvenog napada na njega bi morali biti izvedeni pred lice pravde -, navodi se u Tviter objavi Džejka Salivena, budućeg Bajdenovog savetnika za nacionalnu bezbednost. Kako prenosi Rojters, dodaje se ''da napad Kremlja na život Navaljnog nije samo kršenje ljudskih prava već i uvreda za sve Ruse koji bi hteli da se čuje njihov glas". Mr. Navalny should be immediately released, and the perpetrators of the