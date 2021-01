Dr Rade Panić: Vučić je pokušao da me ućutka

Nova pre 57 minuta | Autor:Vojislav Milovančević

Predsednik Sindikata lekara i farmaceuta Rade Panić izjavio je danas na skupu u Sremskoj Mitrovici da je Aleksandra Vučića, predsednika Srbije, tužio jer ga je javno označio kao nekoga ko ruši zdravstveni sistem od kojeg živi i od kojeg školuje svoju decu.

On je dodao da je šef srpske države pokušao da ga ućutka time što je rekao da će mu "brutalno odgovoriti". Video sa skupa na kojem je govorio doktor Rade Panić možete pogledati na ovom linku. “Mislim da je više nego jasno zašto sam tužio Vučića. On me je optužio da rušim zdravstveni sistem od kojeg živim i od kojeg školujem svoju decu. Na zahteve kolega, a po ovlašćenju Statuta Sindikata lekara i farmaceuta Srbije, izneo sam samo deo onoga što nas muči. Više od 85