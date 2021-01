Dačić: Privođenje Belivuka ostvarenje najave Vučića o borbi protiv kriminala

Danas pre 8 sati | Piše: Beta

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da ne zna detalje privođenja vođe navijača Veljka Belivuka, ali da smatra da je to „ostvaranje“ najave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je za Srbiju prioritet borba protiv organizovanog kriminala.

„U tom smislu mogu samo da podržim taj čin“, kazao je Dačić na TV B92. Dačić je rekao da on nema informacije da je Belivuk povezan s navodnim prisluškivanjem Vučića, što je teško krivično delo i da veruje da će odgovornost biti utvrđena, a krivci kažnjeni. „To je nezabeležen slučaj da se predsednik jedne države ilegalno prisluškuje. I svako ko je za to odgovoran, treba da odgovara“, naglasio je on. Belivuk, zvani „Velja Nevolja“, vođa navijačke grupe Partizana pod