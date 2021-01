Tim SZO obišao bolnicu u Vuhanu

Nova pre 4 sati | Autor:Nova Autor:Nova

Članovi tima Svetske zdravstvene organizacije (SZO) koji istražuju poreklo koronavirusa posetili su danas dve bolnice u kineskom gradu Vuhanu, u kojima se leče pacijenti oboleli od kovid-19.

Tim SZO i kineski zvaničnici prethodno su održali prve sastanke u hotelu uoči terenskih poseta u centralnom gradu Vuhanu i oko njega narednih dana. „Prvi susret oči u oči sa našim kolegama. Ispravka: maska za lice u masku za lice s obzirom na medicinska ograničenja “, napisala je na Tviteru Marion Kupmans, virusolog iz Holandije. First face to face meeting with our colleagues. Correction: facemask to facemask given the medical restrictions. Discussing our visiting