U Srbiji danas do 17 stepeni

Novi magazin pre 2 sata | Beta

U Srbiji će danas biti sunčano sa dnevnom temperaturom u većini mesta znatno iznad proseka za zimu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren jugozapadni i zapadni vetar, koji će u Timočkoj Krajini povremeno biti jak. Najniža temperatura od nule do šest stepeni, a najviša dnevna od devet na jugoistoku do 17 na zapadu zemlje. U Beogradu će biti pretežno sunčano, a temperatura, uz slab do umeren jugozapadni i južni vetar, biće od jutarnjih šest do oko 15 stepeni.