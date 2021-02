Raste broj novoobolelih od kovida u Vranju, na virus pozitivna svaka druga testirana osoba

Južne vesti pre 2 sata | M. Dejanović Južne vesti

Prema poslednjem preseku, od 108 testiranih u vranjskoj kovid ambulanti prethodnog dana, 61 osoba pozitivna je virus.

Epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Slađan Stanković kaže da je virus početkom februara počeo da se širi brzo među stanovništvom, a Vranje je opet u vrhu gradova koji imaju najveći broj novozaraženih. On smatra da su propusti najverovatnije nastali kod srednjoškolaca, ali i da je rizik veliki broj ljudi u trgovinskim marketima. Prema rečima Stankovića, do početka februara se broj zaraženih od ukupnog broja testiranih u danu kretao do 20%, dok je prema jučerašnjem