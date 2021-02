Vučić: Sutra stiže još pola miliona doza kineske vakcine

Insajder pre 8 sati | RTS, Insajder

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će sutra u Srbiju stići još 500.000 doza vakcine Sinofarm.

Vučić je na vanrednom obraćanju javnosti u Predsedništvu rekao da su kineske vakcine u srpskom magacinu u Kini i da će sutra stići u Srbiju. Rekao je da će uz 50.000 vakcina Sputnjik V za prvu dozu koje su stigle jutros, u narednih 15 dana stići još 50.000 za drugu dozu. Predsednik Vučić je na pitanje kada će on biti vakcinisan protiv koronavirusa odgovorio da će to učiniti kada u državi broj vakcinisanih pređe "milion ljudi, a možda i dva". On je rekao da je