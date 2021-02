Do marta 2.000.000 vakcina: Iz Kine danas stiže 500.000 doza, očekuje se do 150.000 "Astra Zenekine" zaštite do 20. 2. i 88.000 "Fajzerove"

Večernje novosti pre 56 minuta | B. RADIVOJEVIĆ

JOŠ 500.000 vakcina iz Kine stiže danas po podne. Sa 50.000 doza ruskog "sputnjika V", koji nam je u utorak isporučen, i još 50.000 za 15 dana za revakcinaciju, i uz nedeljne isporuke "Fajzer Bionteka", i prvu isporuku "Astra Zeneke", Srbija će do kraja meseca imati ukupno dva miliona doza vakcina kojima će biti vakcinisano milion građana.

Uz dobre vesti o velikom kontingentu kineske vakcine koje je u utorak saopštio, predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da će nam to, po stopi vakcinacije, obezbediti 1. ili 2. poziciju u Evropi. I pre ove nove "infuzije" u antikovid zaštitnim dozama, naša zemlja je već izborila jednu od vodećih pozicija u masovnoj imunizaciji, i to u situaciji kada ni bogate zapadne države ne mogu da obezbede cepivo. Za to se predsednik Vučić u utorak zahvalio na ogromnoj