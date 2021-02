Đoković otkrio kako se izborio sa suncem i ukrotio servise Tijafoa

Vesti online pre 1 sat | Telegraf

Novak Đoković je morao dobro da se pomuči kako bi savladao Frensisa Tijafoa i prošao u treću rundu Australijan opena, a nakon susreta sa Amerikancem je otkrio šta ga je najviše mučilo u igri protivnika.

– Uživam u bitkama, on je prosto dao sve u ovom meču. Vrlo dinamičan igrač i brz, nije pravio mnogo grešaka. Prosto nisam mogao da prođem kroz taj bekhend pa sam morao da menjam stil igre i to mi jeste smetalo. Bio sam prilično pasivan i nisam se osećao dobro na terenu, ali me je servis vadio. Imao sam lošu realizaciju brejk prilika, ali sam znao kada sam izlazio na teren da će biti težak meč – rekao je Đoković. Nole ja zatim otkrio ko mu je pomogao da pročita igru