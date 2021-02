Istorijski momenat: Pogledajte snimak iz Hrama i prve čestitke patrijarhu Porfiriju (video)

Večernje novosti pre 12 sati | Novosti online

MLADEN ALEKSIĆ objavio je na društvenim mrežama snimak iz Hrama Svetog Save posle izbora patrijarha Porfirija za novog patrijarha.

Na snimku se vide i prve čestitke novoizabranom patrijarhu, kome ljudi prilaze i celivaju mu ruku. Historical moment - "Axios" to the new patriarch of the Serbian Orthodox Church pic.twitter.com/0yqFeZ1V8m — Mladen Aleksic (@MladenAleksic85) February 18, 2021 SPC dobila je svog 46. poglavara u svojoj istoriji a u pitanju je mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije.