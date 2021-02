Čoban: Balaševića zabranjivali i prozivali ružnim epitetima

N1 Info pre 1 sat | Autor:nova.rs

Direktor izdavačke kuće Color press group Robert Čoban izjavio je da smo se "mnogo ogrešili o Balaševića" i da je tužno to što neke televizije sinoć nisu mogle da nađu Balaševićev snimak mlađi od 10 godina. “To znači da on na mnoge televizije nije mogao ni da kroči.

On je na brojnim televizijama bio zabranjen decenijama, godinama prozivan na naslovnim stranama tabloida uz najružnije epitete. Mi znamo kakav je bio Đole, ali po tome ćemo vidieti kakvi smo bili i svi mi poslednjih 30, 40 godina”, rekao je Čoban za Televiziju Nova S. On ističe da se često desi da tek kada neko ode, shvatimo koliko je on bio značajan i da se zaborave sve ružne reči i naslovi koji su o njemu izlazili. To je uporedio sa situacijom kada je ubijen