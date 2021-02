Ovaj grad je novo žarište korone u Srbiji: Nagli porast novozaraženih u prošloj nedelji, većina novoobolelih su deca

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

PREMA najnovijim podatcima užičkog Zavoda za javno zdravlje COVID-19 je potvrđen kod 134 lica, i to Užice 40, Arilje 30, Požega 14, Priboj 13, Kosjerić 10, Prijepolje 9, Bajina Bašta 7, Sjenica 5, Čajetina 4 i Nova Varoš 2.

Od početka epidemije do danas ukupno je potvrđen 18231 slučaj infekcije korona virusom (COVID-19) na teritoriji Zlatiborskog okruga. Najveći broj inficiranih do sada je evidentiran u Užicu 6060, Priboj 1951, Prijepolje 1925, Požega 1819, Arilje 1745, Bajina Bašta 1725, Čajetina 1077, Nova Varoš 890, Kosjerić 543, Sjenica 496. - Veliku većinu novoinficiranih čine deca do 15 godina i njihovi roditelji. Značajnijih kršenja epidemioloških mera i okupljanja u opštini