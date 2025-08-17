Peti dan: Novi Sad, Niš, Leskovac, Kruševac, Inđija…

Vreme pre 33 minuta
Peti dan: Novi Sad, Niš, Leskovac, Kruševac, Inđija…

Večeras su zakazani protesti u Novom Sadu, Nišu, Leskovcu, Kruševcu, Inđiji... Viđena oklopma vozila ka Novom Beogradu

I za večeras građani i studenti zakazali su proteste u nekoliko gradova Srbije. Oko 18,30 časova, viđena su oklopma vozila na mostu na Adi kako se kreću ka Novom Beogradu. Studenti i građani protestuju još od srede širom Srbije povodom napada pristalica Srpske napredne stranke da demonstrante u Vrbasu i Beloj Palanci 12. avgusta. Za 17. avgust, novosadski zborovi pozvali su na protest „Smeće pada – narod vlada“ u 20 časova ispred Rektorata. „Smeće koje je ostalo
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

(BLOG) I večeras protesti: Skupovi u Nišu, Novom Sadu, Beogradu...

(BLOG) I večeras protesti: Skupovi u Nišu, Novom Sadu, Beogradu...

N1 Info pre 19 minuta
U Novom Sadu počeo protest ispred Rektorata, okupljanja i u drugim gradovima

U Novom Sadu počeo protest ispred Rektorata, okupljanja i u drugim gradovima

RTV pre 14 minuta
Gledajte UŽIVO N1 Direktno: "Prinudno zatvaranje" i "smeće do kraja" u Nišu i Novom Sadu

Gledajte UŽIVO N1 Direktno: "Prinudno zatvaranje" i "smeće do kraja" u Nišu i Novom Sadu

N1 Info pre 54 minuta
UŽIVO Počeo protest građana i studenata u Novom Sadu: Protestna kolona krenula prema sudu

UŽIVO Počeo protest građana i studenata u Novom Sadu: Protestna kolona krenula prema sudu

Radio 021 pre 14 minuta
Advokat osumnjičenog za napad na Kobre: Na delu zastrašivanje građana

Advokat osumnjičenog za napad na Kobre: Na delu zastrašivanje građana

Radio 021 pre 14 minuta
BLOG UŽIVO Privedena četiri studenta iz Niša, skupovi širom Srbije, komandir izdao naredbu da svi policajci stave fantomke

BLOG UŽIVO Privedena četiri studenta iz Niša, skupovi širom Srbije, komandir izdao naredbu da svi policajci stave fantomke

Nova pre 19 minuta
Peti dan protesta u Srbiji: Počela okupljanja, najviše građana za sada u Nišu

Peti dan protesta u Srbiji: Počela okupljanja, najviše građana za sada u Nišu

Nedeljnik pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NišLeskovacInđijaNovi SadSrpska napredna strankaKruševacMost na AdiVrbasBela Palanka

Regioni, najnovije vesti »

(BLOG) I večeras protesti: Skupovi u Nišu, Novom Sadu, Beogradu...

(BLOG) I večeras protesti: Skupovi u Nišu, Novom Sadu, Beogradu...

N1 Info pre 19 minuta
U Novom Sadu počeo protest ispred Rektorata, okupljanja i u drugim gradovima

U Novom Sadu počeo protest ispred Rektorata, okupljanja i u drugim gradovima

RTV pre 14 minuta
Gledajte UŽIVO N1 Direktno: "Prinudno zatvaranje" i "smeće do kraja" u Nišu i Novom Sadu

Gledajte UŽIVO N1 Direktno: "Prinudno zatvaranje" i "smeće do kraja" u Nišu i Novom Sadu

N1 Info pre 54 minuta
UŽIVO Počeo protest građana i studenata u Novom Sadu: Protestna kolona krenula prema sudu

UŽIVO Počeo protest građana i studenata u Novom Sadu: Protestna kolona krenula prema sudu

Radio 021 pre 14 minuta
Advokat osumnjičenog za napad na Kobre: Na delu zastrašivanje građana

Advokat osumnjičenog za napad na Kobre: Na delu zastrašivanje građana

Radio 021 pre 14 minuta