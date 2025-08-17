Peti dan: Novi Sad, Niš, Leskovac, Kruševac, Inđija…

Večeras su zakazani protesti u Novom Sadu, Nišu, Leskovcu, Kruševcu, Inđiji... Viđena oklopma vozila ka Novom Beogradu

I za večeras građani i studenti zakazali su proteste u nekoliko gradova Srbije. Oko 18,30 časova, viđena su oklopma vozila na mostu na Adi kako se kreću ka Novom Beogradu. Studenti i građani protestuju još od srede širom Srbije povodom napada pristalica Srpske napredne stranke da demonstrante u Vrbasu i Beloj Palanci 12. avgusta. Za 17. avgust, novosadski zborovi pozvali su na protest „Smeće pada – narod vlada“ u 20 časova ispred Rektorata. „Smeće koje je ostalo