Neredi u Španiji, peta noć protesta zbog hapšenja repera

Nova pre 4 sati | Autor:N1 Autor:N1

Sukobi španske policije i učesnika protesta zbog hapšenja repera Pabla Asela izbili su i večeras u centru Barselone.

Do sukoba sa policijom došlo je i na protestima u Pamploni i Ljeidi. Na ulice španskih gradova već peti dan zaredom izlaze demonstranti urevoltirani hapšenjem repera Pabla Asela, osuđenog na devet meseci zatvora zbog vređanja kralja i policije. Pete uzastopne noći protesta, deo demonstranata je postavio ulične barikade i razbijao izloge prodavnica. Heavy clashes broke out between police and demonstrators in #Barcelona for a fifth night on Saturday as thousands hit