U Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometorološki zavod.

Tokom jutra ponegde slab mraz i magla. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od minus dva do šest, a najviša od 14 do 20. U Beogradu tokom jutra magla. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od dva do šest, a najviša oko 17. Biometeorološka prognoza za utorak 23. februar 2021: Biometeorološka situacija biće relativno povolјna za većinu hroničnih bolesnika, a opreznost se