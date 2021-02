"Šokiran sam uvođenjem kovid pasoša": Vučić o odluci EU, zašto se još nije vakcinisao i kada će to definitivo da uradi

Blic pre 4 sati | N. Ž. P.

- Ja sam doneo odluku da se ne vakcinišem dok ne pređemo milion datih drugih doza vakcina, i kada od toga prođe 15 dana, onda ću se vakcinisati - rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vućić.

On je ovako odgovorio na pitanje voditeljke TV Prva zašto se još do sada nije vakinisao. - Da sam se vakicinisao, imali biste svaki dan tekstove: "Eto vakcinisao se...". To je pitanje principa, i jeste me briga zbog naroda - rekao je Vučić. Što se tiče isporuke 500.000 novih doza kineskih vakcina i to 5. marta kada je njegov rođendan, on je rekao da "možda tu ima neke simbolike", ali da je najvažnije to što to znači novih 250.000 vakinisanih građana Srbije.