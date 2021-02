Ceo sakramento priča o nemanji bjelici: Doneo pobedu i oduševio saigrače!

Mondo pre 1 sat | Dušan Ninković

U jednom trenutku blizu trejda, a sada važan deo tima. Samo jedna solidna partija Nemanje Bjelica dovoljna je da u timu iz Kalifornije shvate koliko on zna košarke. Za početak, to su ukapirali saigrači. Marvin Begli i Rašon Holms su u izjavama nakon meča pohvalno govorili o iskusnom srpskom košarkašu koji nema baš sjajan tretman u Kingsima. Ali, i to će se promeniti. Samo da bude više partija kao što je ona od noćas (osam poena za 12 minuta na parketu). Obojica