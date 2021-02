Počela proizvodnja sputnjika Ve u spreju: Evo kako će se primenjivati i kome je namenjena

Večernje novosti pre 7 sati | Tanjug

NAZALNA verzija vakcine Sputnjik Ve biće takođe dvokomponentna, ali u obliku spreja i davaće je samo lekari, saopštila je zamenica gradonačelnika Moskve za socijalni razvoj Anastasija Rakova.

- To je ista dvokomponentna vakcina Sputnjik Ve, samo što će u kutiji biti i specijalni sprej. Pacijenti neće moći sami da ga koriste, bez obzira na to što je njegova upotreba jednostavna. Moćiće da ga ubrizgava samo medicinski radnik. Primenjivaće se dva puta - rekla je Rakova u emisiji „Prvog kanala". Ona je pojasnila da ova verzija vakcine formira lokalni imunitet, on je manje efikasan, ali je bezbedniji. Ovaj lek će biti pogodan za one kojima se ne preporučuje