FOTO Gotovo saslušanje: Slaviša Kokeza napustio SBPOK

Nova pre 37 minuta | Autor:Tanja Milovanović

Predsednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza, koji je danas priveden na informativni razgovor na osnovu različitih navoda koje je izneo Aleksandar Kajmaković (47), poznatiji kao Aca Bosanac, pušten je iz SBPOK-a.

Kako saznajemo, saslušanje Kokeze je završeno i on je napustio prostorije Službe za borbu protiv organizovanog kriminala. Saslušanje predsednika FSS trajalo je oko četiri sata, a beogradski mediji preneli su da je on odbio poligrafsko ispitivanje. Inače, Kokeza se u žiži javnosti našao nakon što ga je Aleksandar Kajmaković, koji je uhapšen zbog saradnje sa vođom navijača Veljkom Belivukom, pomenuo. Kajmaković je rekao da je do poslovnih odnosa sa Belivukom došao