Vučić: Srbija nije ni blizu vanrednog stanja

Radio 021 pre 37 minuta | FoNet

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne misli da je Srbija blizu vanrednog stanja i da će zamoliti Vladu Srbije da se izgradi još jedna kovid bolnica na severu Srbije, u okolini Novog Sada.

"Da ja ne nagađam. Vlada će da odlučuje", rekao je Vučić novinarima u Sarajevu o zahtevu medicinskog dela Kriznog štaba da se ide na zabranu kretanja. On je rekao da je do danas 530.000 ljudi revakcinisano, a da će danas ili sutra biti milion ljudi koji su primili prvu dozu vakcine. Podsetimo da je juče, nakon sednice Kriznog štaba rečeno da je medicinski deo za to da se uvede vanredno stanje i policijski čas, jer to vide kao jedino rešenje za sve veći broj