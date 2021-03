Vučić i Lajčak: Napredak u dijalogu ključan za pomak na evropskom putu(VIDEO)

Beta pre 1 sat

Napredak u pregovorima Beograda i Prištine ključan je za pomak na evropskom putu, saglasili su se večeras u Beogradu specijalni predstavnik EU za dijalog dve strane Miroslav Lajčak i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare posle sastanka, Lajčak je izjavio da su briselski pregovori ključni za napredak obe strane na evropskom putu, da status kvo nije održiv ni za jednu od njih i da članice Unije očekuju da Beograd i Priština implementiraju sve što je dogovoreno u poslednjih deset godina.

"I u Prištini i u Beogradu poslao sam istu poruku, da članice EU očekuju da dijalog o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa Srbije i Kosova i svim otvorenim pitanjima bude nastavljen konstruktivno i u dobroj veri. Nemamo interes da održavamo status kvo i spremni smo da dovedemo proces do uspešnog okončanja onoliko koliko su dve strane za to spremne", rekao je Lajčak.

Vučić je kazao da je Srbija posvećena dijalogu sa Prištinom, da je spremna za nastavak dijaloga u svakom trenutku kada bude pozvana u Brisel i da podržava Lajčakove namere da dve strane "politikom kompromisa dođu do rešenja koje bi značilo nezadovoljstvo ili delimično zadovoljstvo za obe strane, a bez ultimatuma i nametnutih rešenja".

Naveo je da nema rokova za nastavak razgovora sa Prištinom, ali da on očekuje da će to biti u aprilu ili maju i da će zavisiti od formiranja organa kosovskih vlasti.

"Srbija u dobroj veri učestvuje u razgovorima i pregovorima u želji da postoji razumevanje i za njene državne i nacionalne interese, a ne samo za nacionalne interese Albanaca. Mi smatramo da kompromisni dogovor znači nikome sve, a svakome dovoljno", rekao je Vučić.

Dodao je da je obaveza državnog vrha Srbije da se ponaša odgovorno, ozbiljno i posvećeno, "bez obzira na izjave iz Prištine koje nisu ohrabrujuće", jer "bez ozbiljnog napretka u dijalogu neće biti pomaka na evropskom putu", što je, kako je rekao, strateški politički cilj Srbije.

"Srbija ne postavlja nikakve rokove za dolazak do kompromisnog dogovora jer je mnogo važnije da napravite nekakav dogovor nego da se ishitrenim rešenjima dođe do katastrofe", rekao je Vučić.

Lajčak je kazao da mu je "drago da je Vučić potvrdio spremnost" da dođe u Brisel u svakom trenutku radi "nastavka puta ka sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji odnosa i rešavanju svih otvorenih pitanja jednom i zauvek".

Naveo je da je ove nedelje u Prištini imao "korisne i konstruktivne" sastanke s liderom pokreta Samoopredeljenje Aljbinom Kurtijem, sa vršiteljkom dužnosti predsednika Kosova Vjosom Osmani i odlazećim premijerom Avdulahom Hotijem i da nakon te posete "može da kaže da postoji razumevanje da je dijalog od ključnog značaja i da mora da bude nastavljen nakon formiranja kosovskih institucija".

Povodom izjave Kurtija, pobednika nedavnih parlamentarnih izbora, da mu dijalog sa Srbijom nije među glavnim prioritetima, Lajčak je rekao da "nijedan lider nema luksuz da bira prioritete".

"Imate prioritete koje birate i prioritete koje morate da prihvatite. Ne vidim nikakav konflikt u prioritetima koje je Kurti odredio za kampanju, ali on razume da je nastavak dijaloga (sa Beogradom) spoljni prioritet broj jedan. On je to prihvatio u našem razgovoru, tako da tu nema konflikta", kazao je Lajčak.

Vučić je rekao da ne vidi da su Albanci spremni za postizanje sporazuma i da zato "nije preveliki optimista", ali da je "dobra vest da su spremni za dijalog i za razgovore".

"To može da nas dovede do nekih rezultata, to je već pomak i to nije mali posao koji je Lajčak (tokom boravka u Prištini) napravio", kazao je Vučić.

Dodao je da je Beograd spreman za "stvarne kompromise" u dijalogu sa Prištinom i da priznanje Kosova ne može da bude kompromis.

"Ako kažete da je kompromisno rešenje priznanje, recite mi u čemu je kompromis. Samo bih voleo da čujem u čemu je kompromis. Ako vam neko kaže da su granice onakve kakve su oni postavili, a hoće samo međusobno priznanje, ja tu ne vidim ni želju ni volju za kompromisom", rekao je Vučić.

Ocenio je da "odgovorno ponašanje" Srbije u prethodnom periodu nije donelo dobre rezultate i da u Prištini postoje "velika očekivanja" od nove američke administracije.

"EU i dalje govori o punoj normalizaciji odnosa što jeste njen mandat i što jeste dogovoreno na nivou UN. Međutim, pod pritiskom SAD Albanci su kao papagaji ponavljali 'međusobno priznanje', ma kako to glupo zvučalo svakome u Srbiji, i onda ja u čestitki američkog predsednika (Džozefa Bajdena) dobijem istu sintagmu koju svi albanski političari ponavljaju kao papagaji, a to je međusobno priznanje", kazao je Vučić.

Lajčak je rekao da je posetu Prištini i Beogradu pripremao sa SAD, sa kojima EU deli isti cilj za Zapadni Balkan.

"EU ima istoriju veoma dobre i bliske saradnje sa SAD, vraćamo se našoj bliskoj saradnji, pripremili smo ovu posetu zajedno, sa (visokim zvaničnikom Stejt departmenta) Metjuom Palmerom. Pričamo nekoliko puta nedeljno, delimo isti cilj za Zapadni Balkan, a to je pridruživanje Evropskoj uniji", naveo je Lajčak.

Vučić je rekao da misli da Palmer i Lajčak imaju odličnu saradnju, da će SAD da prepuste proces dijaloga Evropskoj uniji i da će ga samo nadgledati.

"Oni (SAD) su stvorili svoje prištinsko čedo, napravili mu kolevku, ljuljaju ga, poraslo dete do tinejdžera, i dalje ga ljuljaju. Ništa to nije novo za nas, utoliko je za nas važnije da razgovaramo", kazao je Vučić.

Predsednik Srbije je rekao i da nije zamerio Lajčaku što je tokom boravka u Prištini prisustvovao razgovorima u prostoriji gde je bila istaknuta albanska, a ne zastava Kosova.

Na pitanje da li je takav gest Lajčaka bio "vetar u leđa" Kurtiju, u čijoj je kancelariji bila albanska zastava, Vučić je rekao da je sa predstavnikom EU "razgovarao o svemu, ali ne i o Kurtiju i albanskoj zastavi".

Vučić je naveo da je 2014. godine na konferenciji u Berlinu domaćin Nemačka istakla kosovsku zastavu, ali da nije napustio skup jer bi tako "naparavio ogromnu štetu" Srbiji.

"Da smo otišli, ostali bismo bez autoputeva i nemačke podrške na evropskom putu, a nemačko mišljenje ne bismo promenili ni ovako ni onako", dodao je Vučić.

(Beta, 03.03.2021)