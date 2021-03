Lađević: Kovid bolnice u Beogradu skoro popunjene

Danas pre 5 sati | Piše: Beta

Kovid bolnice u Beogradu su skoro popunjene, a povećana potrošnja kiseonika potvrđuje da je povećan i broj pacijenata s teškom kliničkom slikom, upozorio je danas direktor Centra za anesteziologiju KCS i koordinator svih bolnica u Srbiji Nebojša Lađević i ukazao da je u kovid bolnicama sada sve više i mlađih pacijenata.

„Ako trošite sedam tona kiseonika, to znači da imate izuzetno mnogo pacijenata. Ono što nas zabrinjava jeste zavisnost pacijenta od kiseonika, što znači da su to sve umereno teške do teške kliničke slike“, objasnio je Lađević za RTS. Naveo je i da u bolnicama ima pacijenata koji su primili prvu dozu vakcine jer se očito još nisu razvila antitela. Takođe, dodao je i da nemaju pacijente koji su primili drugu dozu vakcine. „Svi pacijenti moraju da se paze i posle prve