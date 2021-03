U nedelju ujutru mraz, preko dana do 10 stepeni

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

BEOGRAD: U Srbiji će sutra ujutru biti hladno sa slabim i umerenim mrazom, a u toku dana suncano i prohladno, do 10 stepeni.

Vetar slab, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -7 do -2, najviša od 8 do 10 stepeni, saopštio je RHMZ. U Beogradu će ujutro biti hladno sa slabim mrazom. U toku dana sunčano i prohladno. Vetar slab, jugoistočni. Najniža temperatura -2, u okolini grada -4, najviša 10 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih sedma dana, do 14. mata, u ponedeljak ujutro slab mraz, u toku dana pretežno sunčano, posle podne na zapadu i jugozapadu naoblačenje. U utorak i