Nema kraja nasilju u Mjanmaru, traži se hitna reakcija SB

Snage bezbednosti u Mjanmaru ponovo su danas upotrebile silu u razbijanju demonstracija protiv državnog udara, dan nakon što je Specijalni izaslanik UN pozvao Savet bezbednosti (SB) da preduzme mere za suzbijanje nasilja zbog kojeg je ove nedelje oko 50 demonstranata poginulo, prenosi AP.

Agencija navodi da su novi protesti održani danas u najvećem gradu Jangonu, gde su protiv demonstranata upotrebljene šok bombe i suzavac, a da je protesta bilo i u drugim gradovima širom zemlje gde je takođe policija na sličan način intervenisala protiv okupljanja. Tamwe Kyauk Myaung, Yangon Division. Myanmar stands against Junta. Free From Fear, will fight till the JUNTA DOWN. IMPLEMENT R2P #WhatsHappeningInMyanmar #Mar6Coup pic.twitter.com/XUiKjDChvM — ThweTZ