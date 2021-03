Vučić se obratio Tutincima! Molim vas k'o boga da se vakcinišete, ne slušajte priče neodgovorih

IndeksOnline pre 10 sati

TUTIN – U Palati “Srbija” završeno je zasedanje Saveta za nacionalnu bezbednost kojim je predsedavao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a on je tokom obraćanja medijima rekao da se razgovaralo o svim gorućim problemima u zemlji.

On je najpre zamolio građane da se vakcinišu i rekao da će se on vakcinisati u Žagubici ili Merošini, kako bi dao primer starijim ljudima. Vučić je napomenuo da 95 odsto slučajeva ljudi koji umiru su bili 57 i 58 godina stari. Rekao je da je Srbija nabavila dva miliona i 620.000 vakcina, a najmanje milion i po vakcina stiže u aprilu. On je zamolio starije da se vakcinišu i naveo da je najmanje vakcinisano u opštinama Tutin, Merošina, Babušnica i Žagubica, gde je