Ružić: Srednje škole do petka onlajn

BEOGRAD – Ministar prosvete Srbije Branko Ružić izjavio je danas da je odluka da srednjoškolci pređu na onlajn nastavu od 8. do 12. marta jedna od mera koja treba da pomogne da se spreči dalje širenje korona virusa.

Ružić je, gostujući na TV Prva, rekao da je plan da do petka nastava bude onlajn u srednjim školama, a za kasnije će se videti, jer u toku sedmice biti održane dve sednice Kriznog štaba. On je naveo da je procenat zaraženih među zaposlenima u školama dva odsto i naglasio da broj zaraženih u školama nije alarmantan, mada je u povećanu od Sretenja, 15. februara. Ružić je ponovio da obrazovni sistem nije mesto gde dolazi do transimisije korona virusa i da pojedina