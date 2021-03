U Zaječaru 19 novoobolelih, 1 osoba preminula

Glas Zaječara pre 2 sata | Miljko Stojanović

Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić saopštio je putem društvene mreže fejsbuk da na osnovu 98 novoobrađena PCR i Ag uzorka , u poslednja 24 h, na teritoriji grada Zaječara imamo još devetnaest(19) covid-19 pozitivnih osoba ( 19% od broja testiranih), dok je 1 osoba preminula.

On kaže da od ovog broja 9 osoba su ženskog i 10 muškog pola, starosti od 20 do 83 godina. Od petnaest (15) osoba testiranih na kontrolnom testu tri (3) su i dalje covid pozitivne. Juče je testirano 82 osobe ( 18 komercijalno). „Od početka pandemije obrađeno je ukupno 16.687 PCR i Ag uzoraka dok se rezultati čekaju za još 86 ranije testiranih. Do sada je oboljevanje od covid-19 infekcije potvrđeno kod 3.729 građana Zaječara (1.884 ženskog i 1.845 muškog pola). Od