Šok u Torinu! Porto sa igračem manje izbacio Ronalda i Juventus iz Lige šampiona!

Vesti online pre 41 minuta

Fudbaleri Juventusa neće se boriti za naslov prvaka Evropeni ove sezone pošto su u osmini finala poraženi od Porta na svom terenu, ukupnim rezultatom 4:4, i to sa igračem manje.

U revanšu u Torinu igrali su se produžeci, a rezultat je bio 3:2 za Juventus, pa je sa ukupnih 4:4 uz gol više u gostima portugalski tim prošao u četvrtfinale, a treba napomenuti da je torinski tim imao igrača više od 54. minuta. ⏰ RESULTS ⏰ 🔵⚪️ Ten-man Porto beat Juventus on away goals via extra-time Sérgio Oliveira goal 💪 ⚫️🟡 Erling Haaland double sends Dortmund through to quarter-finals 🎉 🤔 Who impressed you most? #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague)