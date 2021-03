Upozorenje iz Batajnice: Situacija je toliko alarmantna; zatvoriti sve

Prva pre 7 sati

Situacija je toliko alarmantna, kritična i zabrinjavajuća da ja ne znam šta da kažem, izjavila je za Prvu direktorka kovid bolnice u Batajnici.

Otvoreno još 11 poluintenzivnih nega, što je još 400 kreveta, kazala je ona i dodala da je situacija u boilnici toliko zaštrajuća i napeta da ja nemam reči, rekla je ona. Doktorka Tatjana Andžić Vukičević, rekla je da nema šale, da su na sve strane mrtvi i bolesni, i da mora da se sve zatvori. Zatvaranje do 12 sati je glupost. To je kupovina vremena. Mora sve, prema njenim rečima da se zatvori, i to minimum na dve nedelje, uz odlučan apel da se ljudi vakcinišu. Sve