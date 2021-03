Vakcinacija za građane koji nemaju poziv E-uprave u Domu zdravlja, na terenu i u kućama

Naissus info pre 9 sati

Danas i sutra u Domu zdravlja (ulaz broj 5) biće organizovana vakcinacija građana koji nisu dobili poziv E-uprave a žele da se vakcinišu.

Vakcinisanje je organizovano kineskom vakcinom – Sinofarm i britansko-švedskom – Astrazeneka. Vakcinacija za građane koji nisu dobili pozi E-uprave u centralnom objektu Doma zdravlja danas će biti organizovana od 12 do 20 časova, a sutra od 8 do 15 sati. Osim toga 10 mobilnih ekipa obilaziće oko 60 sela u okolini Niša, gde će oni koji nisu zakazali , a koji to žele, moći da prime vakcinu u kućnim uslovima, a prioritet će imati meštani stariji od 60 godina.