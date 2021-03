Kon: Nemamo izbora, zaključavanje 10 do 14 dana

Top press pre 7 sati | B92, agencije

Nalazimo se u situaciji u kojoj više nemamo izbora, virus je toliko svuda oko nas i nemoguće jezaustaviti ga bez drastičnih mera, tvrdi epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon. “Mi smo prethodno tražili sedam dana zatvaranja kao apsolutni minimum. Sada se to povećava, pa je minimum 10 dana, do 14”, naglasio je Kon gostujući na TV Prva. Kon je rekao da je virus je toliko svuda oko nas, da je jednostavno nemoguće zaustaviti ga bez drastičnih mera. On je dodao da je jasno da će biti ilegalnih okupljanja,

