Kon: Moramo pod ključ deset do četrnaest dana

Vranje - Nemamo izbora, moramo minimum 10 do 14 dana da budemo pod merama jer je virus sada toliko oko nas da je nemoguće zaustaviti ga bez drastičnih mera - poručio je u subotu član Kriznog štaba Predrag Kon, gostujući na TV Prva.

On smatra da je potrebno "duže zaključavanje" od aktuelnih vikend mera. U Srbiji je, prema poslednjim podacima, evidentirano još 4.668 građana pozitivnih na koronavirus, a preminulo je još 26 osoba. - Nemamo izbora, moramo na drastični način da prekinemo lanac prenošenja. Tražili smo pet dana potpunog zatvaranja pa smo povećali na sedam kao apsolutni minimum. Sad se povećava, minimum je deset do četrnaest dana, to smo rekli na Kriznom štabu. Virus je svuda oko nas,