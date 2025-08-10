Stanje na putevima: Pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji

Na putevima u Srbiji u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj, kao i iz pravca iz Bugarske i ka Severnoj Makedoniji intenzitet saobračaja je jak, a na deonicama na kojima je saobraćaj zbog radova usporen očekuje se formiranje kolona, saopšteno je danas iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS). Prema informacijama Uprave granične policije od 05.15 časova, putnička vozila čekaju 20 minuta na izlazu iz zemlje na Preševu. Za teretna vozila na graničnim prelazima nema zadržavanja.